Imola, i lavoratori Tracmec scrivono a Mattarella: “Ci aiuti ad essere ascoltati”

I lavoratori della Tracmec di Mordano hanno scritto una lettera aperta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Le scriviamo uniti per portare alla Sua attenzione la drammatica situazione occupazionale in cui ci troviamo, a seguito della decisione dell’azienda di chiudere il nostro stabilimento, licenziando 45 dipendenti e delocalizzando la produzione in Cina. La comunicazione della procedura di licenziamento collettivo è arrivata lo scorso aprile, in modo unilaterale, durante un incontro richiesto dalla RSU e le Organizzazioni Sindacali per iniziare a discutere con la Direzione Aziendale il rinnovo del contratto integrativo aziendale scaduto da alcuni mesi. Questa decisione improvvisa e unilaterale ha lasciato noi lavoratori sgomenti, segnando l’inizio di 45 giorni di scioperi e presidio permanente ai cancelli dell’azienda, dimostrando fin da subito la nostra volontà di difendere il lavoro e di cercare soluzioni alternative. Grazie anche al supporto delle istituzioni, si sono attivati i tavoli istituzionali di salvaguardia presso la Città Metropolitana di Bologna e successivamente presso la Regione Emilia-Romagna. Al termine di questo percorso è stato sottoscritto un accordo sindacale che prevedeva: il ritiro della procedura di licenziamento collettivo; l’attivazione di un contratto di solidarietà della durata di sei mesi, valido fino al 31 dicembre 2025; l’impegno dell’azienda a valutare seriamente eventuali manifestazioni di interesse e proposte di reindustrializzazione del sito produttivo; l’impegno a un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali, prima della scadenza del contratto di solidarietà, per individuare ulteriori ammortizzatori sociali per i dipendenti eventualmente ancora in carico”.