Imola, i candidati sindaco: “Educazione stradale fondamentale”. Ma il problema è l’organico risicato

imola
I candidati sindaci imolesi rispondono alla sollecitazione dell’ex ispettore di polizia municipale Emilio Noferini che per decenni aveva curato il progetto di educazione stradale nelle scuole imolesi, all’avanguardia a livello nazionale, che poi è stato progressivamente azzerato. Una sollecitazione pertinente, anche a fronte dell’aumento del dato sempre allarmante degli incidenti e anche considerato il dibattito sempre acceso sui nuovi velox e le migliaia di multe che vengono rilevate. Noferini aveva posto tre domande: cosa prevedono nei loro programmi i cinque candidati sindaci in materia di educazione stradale nelle scuole e come intendono applicare il codice che la rende obbligatoria dal 1994; come intendono impegnare una percentuale degli introiti delle sanzioni rilevate dalla polizia locale con a tutela degli utenti deboli e quali programmi prevedono nei 5 anni in merito all’indirizzo della polizia locale sui temi della repressione e della prevenzione.
Abbiamo girato le domande ai cinque candidati sindaci ed ecco le loro risposte che pubblichiamo in ordine di arrivo alla nostra redazione.