Ha aperto al pubblico ieri sera alle senza preavviso alle 19, senza preavviso se non per gli ospiti, la mostra che celebra i 75 anni della Formula 1, dedicata ai campioni che hanno scritto la storia di questo sport leggendario. Un omaggio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, uno dei circuiti più iconici al mondo, teatro di imprese memorabili e momenti profondamente toccanti che hanno lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva degli appassionati.

La mostra è a cura di Jonathan Giacobazzi (ex executive race manager della Scuderia Ferrari, curava i rapporti con gli ospiti ) e Matteo Macchiavelli (designer), con la collaborazione di Marco Battisti, Halmo e Collecto. Essa è promossa dal Comune di Imola in partnership con la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna con il progetto Sport Valley, del Consorzio Con.Ami con il progetto Terre&Motori, di Motor Valley e di IF Imola Faenza Tourism Company. Conduce il visitatore in un viaggio emozionante attraverso cimeli rari, oggetti da collezione iconici e opere d’arte concesse da alcuni tra i più rinomati collezionisti italiani e si articola in due sedi principali. Alla sala Ex Camera di Commercio è allestita la Galleria dei campioni, con tute, caschi originali e trofei appartenuti ai grandi piloti iridati. Tra i pezzi più significativi, spiccano: le tute originali di Ayrton Senna (1991, McLaren Honda), Jody Scheckter (1979, Ferrari), Fernando Alonso (2011, Ferrari) e Lewis Hamilton (2023, Mercedes), oltre ai caschi storici di Nino Farina (1950), Alberto Ascari (1955), Jackie Stewart (replica 1970), Ayrton Senna (1991), Michael Schumacher (1993) e Max Verstappen (2021). Mentre il settecentesco Palazzo Tozzoni accoglie una celebrazione visiva e simbolica dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, con una selezione di fotografie storiche e cimeli. Tra questi le tute di Lando Norris (2023, McLaren), Lewis Hamilton (2021, Mercedes), Max Verstappen (2021, Red Bull Racing) e Charles Leclerc (2024, Ferrari), insieme ai caschi originali di Ayrton Senna (1989), Michael Schumacher (1993), Lando Norris (2024), George Russell (2024) e Charles Leclerc (2021).

Una narrazione fatta di sorpassi leggendari, momenti epici e dettagli unici, che raccontano l’evoluzione tecnica, sportiva ed emotiva della Formula 1 e il suo legame con Imola.