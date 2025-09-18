Imola, I 40 anni del Baccanale e un nuovo capitolo dedicato alle spezie

Tutto iniziò nel 1985 con un convegno sulla cucina, per quei tempi quasi un azzardo. Sono passati quarant’anni e da 25 il Baccanale focalizza ogni anno un tema specifico intorno al quale chiama a riflettere studiosi, storici, chef, giornalisti, produttori, sommelier, assaggiatori, commensali e appassionati da tutta Italia, insomma tutto il mondo che ruota intorno a un tema che ormai è cruciale, a volte persino inflazionato. Proprio per questo arrivare a 40 anni non era scontato, soprattutto portando ogni volta spunti nuovi con un obiettivo sempre più incalzante per l’amministrazione comunale che organizza: portare il Baccanale oltre, sempre più fuori dai confini del territorio. «E’ un’operazione culturale e di marketing territoriale insieme» evidenzia il sindaco Marco Panieri.

Il mondo e le spezie

Sarà la voglia di allargare gli orizzonti che anche quest’anno ha portato il Comune a presentare la nuova rassegna, in calendario dal 25 ottobre al 16 novembre, a Milano negli spazi suggestivi della Triennale in parco Sempione, tempio del design made in Italy. Ma al viaggio è legato anche il tema di quest’anno, le spezie. Come ha detto l’assessore alla cultura Giacomo Gambi, «le spezie a volte sono invisibili agli occhi eppure cambiano tutto, così hanno cambiato la storia dell’umanità, in questo Baccanale ci sarà anche molta storia da raccontare». Cosa c’è oggi di più consuetudinario di avere in tavola sale e pepe? Eppure in queste due sole spezie si concentra una buona fetta di storia umana. Le spezie non sono infatti solo insaporitori, sono protagoniste a tutti gli effetti della storia dell’umanità: materie prime preziose che da sempre attraversano confini e culture, impiegate non solo in cucina, ma anche nella medicina, nella cosmesi e nei riti. Aromi per i quali sono state create rotte commerciali, sono state compiute battaglie, sono state fatte scoperti continenti fino a quel momento sconosciuti. In fondo cosa più dei generi considerati voluttuari spesso ha segnato la storia umana?