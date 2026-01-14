Imola, i 100 anni dell’appuntato dei Carabinieri Epifanio Marsella

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna, Generale di Brigata Ettore Bramato e il sindaco di Imola, Marco Panieri hanno reso omaggio a Epifanio Marsella, Appuntato dei Carabinieri in congedo che nella oggi ha festeggiato il suo centesimo compleanno presso l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione M.O.V.M. Capitano Giuseppe Pulicari – Imola. La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente di Sezione, Luogotenente C.S. dei Carabinieri in congedo, Eduardo Minichiello, del Comandante della Compagnia di Imola, Maggiore Domenico Lavigna e di altri invitati alla cerimonia, ricca di emozione.