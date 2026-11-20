Bando nuovo per distribuire risorse ai commercianti del centro storico. Ma la discussione è un déjà-vu. Qualche decina di commercianti e operatori che ha un’attività in centro storico ha risposto ieri all’invito dell’assessore Pierangelo Raffini in Municipio, dove è stato illustrato il bando che destina alle attività 100mila euro a fondo perduto per investire e rilanciare le attività. Un bando nuovo appunto, risorse ricavate dal progetto Hub centri storici della Regione in cui Imola è rientrata, fra i 43 in tutta l’Emilia-Romagna, portando a casa circa 560mila euro di fondi che sommati a quelli messi dal Comune hanno portato il progetto complessivo a 1.256.496 euro per il rilancio del centro storico, che prevede anche lavori di riqualificazione come quelli in corso ai Giardini di San Domenico, e di cui questo specifico bando è appunto una fetta. Come hanno spiegato ieri l’assessore Raffini, i tecnici e la nuova hub manager Swami Mazzucco incaricata per due anni, il progetto si compone di diverse azioni. Prima è stata illustrata la misura e le modalità e i criteri di selezione: minimo 2000 euro di investimenti (non su spese ordinarie), massimo del finanziamento pari al 50% rispetto a quanto rendicontato, che non può essere inferiore a quello dichiarato nella richiesta, massimo del contributo per azienda di 10mila euro su una cifra che vada dai 20mila euro in su. Tempo fino al primo febbraio prossimo per fare domanda, graduatorie entro il 31 marzo e lavori fatti e rendicontati entro luglio 2027. Il meccanismo prevede poi una serie di premialità a punti che variano dall’impatto dei lavori sullo spazio pubblico, se l’imprenditoria è giovane o femminile, se le attività sono posizionate, oltre che nel perimetro definito, soprattutto lungo il cardo e il decumano. Oltre a questi 100mila euro, i tecnici hanno fatto sapere che altri 145 mila euro verranno spesi per l’attivazione a brevissimo del nuovo ufficio dedicato all’Hub sotto la galleria del centro cittadino dove c’era lo Iat, in campagne social di promozione, in una troupe che farà video quotidiani per le attività del centro, nel coinvolgimento di influencer e content creator, in una sessione di formazione per i commercianti per imparare a vendere online.

Il déjà-vu è lo scetticismo diffuso da parte dei commercianti e degli operatori presenti. Chi ha preso la parola si è espresso apertamente infatti in maniera critica sull’operazione. Emanuela Caravita, che vende calzature in via Appia, ha rotto il ghiaccio: «All’80% di noi commercianti questo bando non interesserà, chi può investire di questi tempi, se non chi va già bene? Il problema resta, ed è che in centro a Imola manca il passaggio, la gente!». La titolare del negozio di abbigliamento Angels in via Manin ha rincarato: «In cosa posso investire se non sono uno che fa food? Noi pensavamo che questi soldi servissero per fare nuove iniziative». Juna Fontanelli del negozio Jolie in piazza Matteotti puntualizza: «Perché continuate a chiedere a noi idee e quando ci sono risorse non investite invece in agenzie che hanno competenze specifiche nella rivitalizzazione dei centri storici? E per Natale che programmi ci sono? A differenza di altre città noi non sappiamo ancora nulla». C’è poi chi proprio non digerisce il fatto che una fetta maggiore di risorse vada in una promozione fatta di social, content creator non ben specificati e coaching per le vendite online per le quali, come dice un’esercente «chi vuole si è già attrezzato e già lo sa fare». C’è chi chiede di fare entrare in centro i grandi marchi e non di tenerli lontani, ad esempio lungo la Selice dove si affaccia una moltitudine di attività. Poi a poco a poco è riemerso anche il tema, di certo poco innovativo ma che sembra l’unico in grado di riunire sempre e comunque tutti: parcheggi gratis e allargamento della zona a traffico limitato. «Non sarà un’idea nuova – commenta a riunione finita Sabina Quarantini di Confesercenti – però perché non provare, in via sperimentale per un anno, a rendere gratis la sosta dalle 17.30 in poi nelle vie che circondano il nucleo del centro storico? Perché ostinarsi a non volerlo sentir dire se tutti noi lo chiediamo? Almeno dopo potremo rispondere a un interrogativo che per ora resta senza risposta». Qualcuno, almeno, suggerisce il ripensamento dei mezzi pubblici e delle loro tariffe, dal momento che, purtroppo è vero, ad oggi non esiste più una linea di bus che arrivi in centro storico. Intanto sono già stati fissati altri due appuntamenti informativi il 10 e 17 dicembre nel nuovo ufficio Hub in galleria dalle 14 alle 15.30 e una mail alla quale chiedere informazioni hub.urbano@comune.imola.bo.it. Se i soldi non verranno richiesti, e di conseguenza elargiti, torneranno indietro alla Regione.