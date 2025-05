Imola ha reso omaggio agli sminatori civili

Proseguono le iniziative promosse dal Comune di Imola per celebrare l’80º anniversario della liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Oggi l’assessora alla Scuola Gianna Gambetti e il presidente dell’Anpi di Imola Gabrio Salieri hanno deposto una corona di alloro al monumento che ricorda gli sminatori civili che nel dopoguerra persero la vita nell’opera di bonifica del territorio. Era presente anche il consigliere regionale Fabrizio Castellari.

La statua, opera del professor Armando Salvatore Alaia, donata dalla Coop. Ricostruzione e collocata in via Sminatori, riproduce un uomo a figura intera che impugna un metal detector per la ricerca delle mine. “La memoria dell’attività eroica e del coraggio di questi uomini - ha dichiarato l’assessora Gambetti - deve continuare a vivere ed essere tramandata alle nuove generazioni in modo che comprendano il valore della libertà, l’importanza di preservarla”.