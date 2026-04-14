Imola ha celebrato l’81° anniversario della Liberazione - Gallery

Oggi, martedì 14 aprile 2026 Imola ha ricordato l’81° anniversario della Liberazione della città, avvenuta nel 1945.

Le iniziative, promosse dal Comune di Imola in collaborazione con l’Anpi e il Cidra, hanno reso omaggio alla memoria storica della città con un programma di celebrazioni nei luoghi simbolo della Resistenza imolese, confermando l’impegno comune nel trasmettere i valori di democrazia e libertà alle nuove generazioni. La prima tappa delle commemorazioni si è tenuta nel Quartiere Pedagna, all’incrocio tra le vie Puccini e Baruzzi, con la deposizione di una corona al monumento dedicato ai caduti e al contributo del Gruppo di Combattimento Friuli.

Il corteo si è spostato all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per rendere omaggio alla Brigata Ebraica e le celebrazioni sono poi proseguite al Giardino Generale Anders in via Coraglia. Qui è stata deposta una corona al monumento del II Corpo d’Armata polacco ed è stato posato un mazzo di fiori presso il monumento dedicato all’Orso Wojtek.

Il programma conclude nel pomeriggio alla Sala Cidra con la cerimonia solenne di consegna delle tessere ad honorem ai familiari dei caduti partigiani e antifascisti.