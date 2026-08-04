Imola, ha 73 anni il ladro seriale di gasolio: incastrato dalle telecamere mentre ruba dai mezzi agricoli

Continuava a sparire il gasolio dai trattori e dai mezzi agricoli di un campo alle porte di Imola. Un rompicapo per il proprietario del terreno, costretto a fare i conti con ammanchi continui di carburante, trasformato in una svolta decisiva grazie alla prontezza di spirito della moglie e alle indagini della Polizia di Stato.
L’operazione, condotta dagli agenti del Commissariato di Imola, ha portato alla denuncia a piede libero di un 73enne originario della provincia di Reggio Calabria, da tempo residente in città e già noto alle forze dell’ordine per numerosi reati contro il patrimonio.