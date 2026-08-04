Imola, ha 73 anni il ladro seriale di gasolio: incastrato dalle telecamere mentre ruba dai mezzi agricoli

L’operazione, condotta dagli agenti del Commissariato di Imola, ha portato alla denuncia a piede libero di un 73enne originario della provincia di Reggio Calabria , da tempo residente in città e già noto alle forze dell’ordine per numerosi reati contro il patrimonio.

Continuava a sparire il gasolio dai trattori e dai mezzi agricoli di un campo alle porte di Imola . Un rompicapo per il proprietario del terreno, costretto a fare i conti con ammanchi continui di carburante, trasformato in una svolta decisiva grazie alla prontezza di spirito della moglie e alle indagini della Polizia di Stato.

Il punto di svolta è arrivato quando la moglie del proprietario è riuscita a fotografare la targa di un furgone bianco visto allontanarsi dal campo. I primi accertamenti sulla targa hanno condotto a una donna residente a Imola, risultata però del tutto estranea ai fatti e incensurata. I poliziotti hanno così allargato il raggio delle verifiche al nucleo familiare della donna, posando l’attenzione sul padre, classe 1953, che abita a poca distanza dal terreno preso di mira.