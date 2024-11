Imola, Gruppo Cambiamento: “Una mozione per escludere futuri insediamenti di impianti di rifiuti a Dozza”

Ridefinire la destinazione d’uso delle aree limitrofe alla via Emilia e alla via Valsellustra nel contesto del nuovo Pug e quindi escludere per il futuro ogni possibile insediamento di impianti di trattamento rifiuti nelle località in prossimità della via Emilia, della Valsellustra e del borgo di Dozza.

È l’obiettivo della mozione presentata dal gruppo consiliare Cambiamento che sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale. «Questa proposta nasce in un momento cruciale per il nostro territorio, dopo il diniego della Regione al procedimento di Paur per l’insediamento della Cfg Ambiente presso l’impianto di Toscanella (ex Martelli, ndr) - spiega Cambiamento -. Diniego avvenuto per incompatibilità del progetto rispetto al Piano di tutela delle acque, ma essendo il Pta in programma di revisione, occorre evitare che in futuro si possa ripresentare la proposta di progetti simili. L’attuale Rue il Pug prevedono che per aree come quella non sia possibile l’insediamento di impianti per la raccolta e la lavorazione dei rifiuti esclusivamente di attività pubbliche. Nella nostra mozione chiediamo quindi che per coerenza e linearità normativa, tale esclusione venga estesa anche alle attività private».

Secondo il gruppo Cambiamento «il Pug, strumento chiave di pianificazione territoriale, si trova ora in una fase decisoria, aprendo spazi concreti per assumere decisioni importanti in merito al futuro del nostro territorio e precludere in modo definitivo che certi tipi d insediamenti vengano proposti in futuro in aree non compatibili con il tessuto urbano e con il nostro territorio. È il momento giusto di farlo. Come gruppo consiliare, abbiamo scelto di affrontare questa situazione con un approccio costruttivo e collaborativo. Prima della presentazione ufficiale della mozione, è stato avviato un confronto con il gruppo di maggioranza Progetto Dozza per valutare la possibilità di una presentazione congiunta. Sebbene non sia stato raggiunto un accordo in questa fase, riteniamo che il dialogo tra le forze politiche sia fondamentale per garantire il miglior futuro possibile per Dozza».

La mozione presentata «mira a consolidare un percorso di sostenibilità e rigenerazione territoriale nel futuro Pug - conclude Cambiamento -. È stata sviluppata in collaborazione con il Coordinamento e il Comitato dei cittadini di Dozza per assicurare che sia rappresentativa delle esigenze del territorio. Questo approccio non è nuovo per noi. In passato, abbiamo dimostrato di saper lavorare con spirito propositivo e collaborativo, come dimostrano le mozioni da noi proposte e poi presentate».