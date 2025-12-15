Imola, “grazie per il vostro impegno e la vostra umanità”: due targhe in dono all’ospedale

total artículos:

L’occasione degli auguri del sindaco di Imola Marco Panieri ai reparti dell’ospedale S. Maria della Scaletta di Imola è stata colta da Antonella Mannarino e dal fratello Gian Paolo per ringraziare le équipe di Area Critica e Lungodegenza per la cura e l’assistenza riservata a Gian Paolo nel corso dei tre lunghi mesi di ricovero in ospedale. “Vogliamo ringraziare medici e personale dell’assistenza perché grazie al loro impegno e alla loro umanità Gian Paolo ha superato un momento davvero molto critico - ha detto Antonella - per questo abbiamo voluto di incidere in modo indelebile la nostra gratitudine su due targhe che oggi abbiamo donato ai reparti, alla presenza del nostro sindaco e della dirigenza aziendale., perché crediamo sia importante riconoscere alle persone che ogni giorno si prendono cura degli altri l’importanza della loro professione, della loro competenza e della loro umanità”.