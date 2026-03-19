Imola, grave una donna di 68 anni investita questa mattina in via Pirandello

Una donna imolese di 68 anni è rimasta ferita gravemente e ora si trova all’Ospedale Maggiore di Bologna, dopo essere stata investita questa mattina intorno alle 8 da una motocicletta Honda in via Pirandello. Secondo quanto ricostruito fin qui dalla polizia locale che ha effettuato i rilievi, l’urto si è verificato in prossimità delle strisce pedonali all’altezza dell’incrocio con via Delle Lastre. Per cause ancora in corso di accertamento, un motociclo Honda l’ha colpita mentre impegnando l’attraversamento pedonale.

Le condizioni della donna sono apparse da subito critiche, rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso. La persona ferita è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale Maggiore di Bologna. Per consentire l’atterraggio in sicurezza dell’elicottero e permettere agli agenti di effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, via Pirandello è stata temporaneamente chiusa al traffico per circa mezz’ora.