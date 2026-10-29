Imola, Gratta e Vinci da 20mila euro con “Miliardario New”

Emilia-Romagna protagonista grazie al Gratta e Vinci “Miliardario New”. Come riporta Agipronews, nell’ultima settimana a Imola, è stata realizzata una vincita da 20mila euro presso il bar tabaccheria 1.59 in Viale Giovanni Amendola, 159.
Secondo un’elaborazione di Agipronews, nel 2025 in Emilia-Romagna la spesa complessiva relativa ai giochi, ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori, si conferma intorno a 1,5 miliardi di euro, in linea con l’andamento dei dodici mesi precedenti. Numeri in calo, invece, nella provincia di Bologna dove, rispetto ai 334 milioni di euro nel 2024, nell’ultimo anno la spesa si è fermata a 322 milioni di euro, con una flessione del 3,6%.