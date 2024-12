Imola, grande partecipazione ad “Autodromo senza barriere”

Grande successo per l’iniziativa “Autodromo senza barriere”, che ha visto una grande partecipazione all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. L’evento, organizzato dal Comune di Imola e da Formula Imola, in collaborazione con ODV Clay Regazzoni, Fondazione Montecatone, Casa Guglielmi con il supporto attivo di Imola Faenza Tourism Company e Turbosport Imola e dedicato alla solidarietà e all’inclusione, ha permesso a molte persone con disabilità di vivere l’emozione unica di un giro in pista come passeggeri, in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle loro esigenze.

Dalle 09.00 alle 13.00, tantissimi partecipanti – tra cui numerosi accompagnatori e persone con disabilità – hanno avuto l’opportunità di provare l’emozione di un giro sul circuito teatro del GP di Formula 1 e del Mondiale FIA WEC. Un evento che non solo ha regalato momenti di grande emozione, ma ha anche raccolto fondi per sostenere le fondazioni partner, che ogni giorno lavorano al fianco delle persone con disabilità per il loro benessere e la riabilitazione.

Oltre ai giri in pista, l’iniziativa ha visto una grande affluenza nei simulatori di guida inclusivi, progettati per persone con disabilità motoria e paraplegia, grazie alla collaborazione con Aci E-Sport. Ogni euro raccolto, tramite l’offerta per i giri in pista e le sessioni