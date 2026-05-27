Imola, gli trovano droga in auto, scappa ma poi torna per salvare la fidanzata

IMOLA. L’operazione si è svolta nell’ambito di controlli notturni intensificati sul territorio da parte dei Carabinieri: in particolare l’attenzione di una pattuglia del Radiomobile è stata attirata da un’utilitaria che procedeva lungo la via Provinciale Selice in direzione del casello autostradale. Alla guida si trovava una 21enne italiana, mentre sul sedile passeggero era seduto il 20 enne, persona già conosciuta ai militari. Avvicinandosi al veicolo, i Carabinieri hanno percepito un forte e tipico odore di sostanza stupefacente. Il giovane ha tentato di nascondere tra le gambe e il sedile due pacchetti simili a confezioni di sigarette. I militari li hanno però recuperati e hanno accertato che si trattava di due panetti di hashish del peso complessivo di circa 150 grammi. Alla richiesta di chiarimenti, il 20enne (fatto scendere nel frattempo dal veicolo) ha spintonato con violenza un carabiniere e ha tentato la fuga. Dopo alcuni minuti è tornato spontaneamente sul posto, assumendosi la piena responsabilità della droga, probabilmente preoccupato per un possibile coinvolgimento della fidanzata. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare un ulteriore grammo di hashish e materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente. L’uomo è stato arrestato e, dopo le procedure di identificazione e di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo presso il Tribunale di Bologna.