Imola, giro di vite contro le deiezioni dei cani e per il decoro urbano: “Servono sanzioni più efficaci”

L’Amministrazione Comunale di Imola sta lavorando a una proposta di regolamento per il decoro urbano, con l’obiettivo di introdurre norme più stringenti su comportamenti che danneggiano la pulizia, l’igiene e il rispetto degli spazi pubblici. Lo annuncia in una nota il Comune di Imola. “Stiamo investendo molto nella qualità del centro storico, nella manutenzione delle strade, nell’illuminazione pubblica e nella cura degli spazi urbani – dichiara il sindaco Marco Panieri - ma serve la collaborazione di tutti: per questo vogliamo introdurre regole più chiare e sanzioni più efficaci per contrastare atteggiamenti incivili. Il decoro urbano non si garantisce solo con gli investimenti, ma anche con comportamenti responsabili. È il momento di fare, insieme, un passo in avanti anche su questo.”

Tra i punti ancora in fase di studio, l’inasprimento delle sanzioni per chi non raccoglie le deiezioni degli animali, o consente loro di urinare su marciapiedi, portici e palazzi; e più in generale un rafforzamento degli obblighi legati al rispetto degli spazi comuni. Ricordiamo che è già previsto il divieto di somministrare cibo a piccioni e altri volatili, pratica che favorisce il degrado e la proliferazione di ratti. L’intenzione, una volta definite le scelte ancora in fase di valutazione, è adottare il regolamento a livello circondariale, prevedendo anche l’obbligo di avere la bottiglietta dell’acqua per i proprietari di cane in caso di deiezioni e quello, per i proprietari di spazi immobiliari in centro, di mantenere in condizioni decorose le vetrine sfitte. In questi due casi, verrebbero introdotte nuove sanzioni.

Alla definizione di questo nuovo Regolamento, su cui ci sarà anche un confronto fra tutti i Comuni del Circondario, sta lavorando l’Assessore al Centro Storico Pierangelo Raffini, insieme ai Servizi comunali e circondariali competenti in materia.