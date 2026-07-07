Imola, giovedì l’addio a Giorgio Marabini

L’ultimo saluto all’imprenditore e intellettuale imolese Giorgio Marabini è fissato per giovedì mattina. Alle 9 alla Camera mortuaria verrà chiuso il feretro e alle 9.40 ci sarà un ulteriore saluto al famedio del cimitero del Piratello a Imola, prima della cremazione. Lo hanno fatto sapere i figli Lorenzo, Alssia e Tullia attraverso i social attorno ai quali in queste ultime 48 ore si sono stretti in tanti. Erede di una portante famiglia della sinistra imolese, Marabini, classe 1941, inizia il suo impegno politico e sociale negli anni Sessanta, dal 1962 al 1964 è segretario della Fgci imolese, dal 1980 al 1989 è consigliere comunale del Pci e dal 1985 al 1989 presidente della Lega delle Cooperative di Imola. Dagli anni Novanta in poi ha continuato la sua attività di manager per imprese romagnole sui mercati dell’Est e in Russia, a Mosca, sua città natale.