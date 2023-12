Imola, giovani ladri di bici: denunciati una 19enne e un 15enne

I Carabinieri di Imola, nel primo pomeriggio di sabato 25 novembre hanno denunciato una 19enne, originaria di Bologna, di fatto senza fissa dimora, studentessa, già nota alle forze dell’ordine e un 15enne, originario e residente a Imola, incensurato, alle rispettive Procure della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e per i Minorenni di Bologna. Entrambi sono accusati di furto aggravato in concorso. E’ successo verso le ore 12:30 circa quando una pattuglia del Radiomobile di Imola, su indicazione della Centrale Operativa dei Carabinieri di Imola, è intervenuta nei pressi della locale stazione ferroviaria a seguito di una segnalazione di tre persone che avevano rubato altrettante bici. I militari hanno immediatamente raggiunto il piazzale ovest della stazione ferroviaria e, al loro arrivo, hanno notato tre persone, all’altezza del binario 1, le quali stavano spingendo a mano ognuno una bicicletta, nel tentativo di allontanarsi. Alla vista dei militari, una delle tre persone si è data frettolosamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce; le altre due, invece, sono state fermate e portate in caserma per gli accertamenti. Nella circostanza, la ragazza ha ammesso di aver commesso il furto. Le biciclette sono state recuperate e trattenute all’interno della Compagnia Carabinieri di Imola, in attesa di essere restituite ai proprietari. La 19enne e il 15enne, dopo le formalità di rito, sono stati denunciati alle rispettive Autorità giudiziarie.