Imola, gioco d’azzardo in forte crescita: nel 2024 scommessi 130 milioni

Imola
Cresce il gioco d’azzardo in regione e anche sul territorio imolese, lo dice la terza edizione dell’indagine “Pane e azzardo” realizzata da Cgli e Spi regionali, Federconsumatori e Auser dell’Emilia Romagna, che analizza nel dettaglio quanto accade in Emilia-Romagna. Dal rapporto emerge come nel 2024 in regione sia stata superata la soglia dei 10 miliardi (10,2 miliardi complessivi) di euro puntati in scommesse, slot altri giochi, di cui il 51% della raccolta complessiva è riferito al gioco on line.

