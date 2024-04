Imola, Giochi Sportivi Studenteschi: il “trofeo Dadina” alla scuola “Andrea Costa”

Giovedì 11 aprile allo Stadio Comunale “Romeo Galli”, si è svolta la fase comunale dei Giochi Sportivi Studenteschi di atletica leggera riservata alle scuole secondarie di 1° grado, organizzata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Imola con la preziosa collaborazione dell’Atletica Imola SACMI-AVIS, dei Veterani dello Sport, del Gruppo Giudici Imolesi e il supporto di numerosi volontari.

Sono stati circa cinquecento i ragazzi che, in rappresentanza degli Istituti scolastici, “Innocenzo da Imola”, “Valsalva”, “Sante Zennaro”, “Andrea Costa”, “Orsini” e “San Giovanni Bosco”, si sono sfidati sulle cinque discipline previste (velocità 80 mt piani, mezzo fondo 800 mt, salto in alto, salto in lungo, getto del peso) oltre che nelle staffette. Al termine delle gare si sono svolte le premiazioni ed è stato assegnato il “Trofeo Domenico Dadina”, in omaggio a un punto di riferimento dei Comune scomparso nel 2015, che per tanti anni è stato il cuore dell’ufficio Sport con il suo impegno e la sua passione. Il premio è stato consegnato dalla sorella Deanna Dadina e dal sindaco Marco Panieri alla scuola “A. Costa” dell’Istituto comprensivo n. 6, risultata complessivamente migliore in tutte le discipline.