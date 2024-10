Imola, Gino Fabbri testimonial del Gruppo Eurovo

L’azienda imolese produttrice di uova e derivati leader nel mercato europeo, Eurovo, ha un nuovo testimonial d’eccezione per la sua nuova linea professionale. Alla vigilia della Giornata mondiale dell’uovo che cade oggi, ha presentato il maestro pasticcere Gino Fabbri come “ambasciatore della qualità e del gusto per Élite Eurovo Service”, il marchio premium dedicato ai professionisti della ristorazione, della pasticceria e della gelateria.

Ieri a Bologna durante l’evento “Molto più di un uovo”, Gino Fabbri, che sarà anche a Imola nel corso del Baccanale per una serata dedicata al no spreco, è protagonista di una serie di contenuti che saranno disponibili sui profili social del brand. Sarà lui stesso a svelare il dietro le quinte della produzione degli ovoprodotti Élite, aprendo le porte della filiera del Gruppo Eurovo e mostrando la qualità, l’attenzione e l’innovazione che l’azienda persegue in ogni fase della lavorazione delle uova. Ci sono poi cinque video ricette di alcune ricette simbolo della pasticceria italiana, come il bigné o lo zabaione. Fin dalle origini, Gruppo Eurovo ha sempre voluto guardare al futuro, investendo sempre in innovazione per dimostrare le infinite potenzialità dell’uovo, un alimento tanto semplice quanto versatile. Punto di riferimento nel mondo del Food Service, Gruppo Eurovo offre un portfolio di referenze tecniche e performanti in costante evoluzione, grazie alle solide capacità produttive e commerciali e al lavoro di squadra del team Ricerca & Sviluppo e dei consulenti e pasticceri dell’azienda. «Il tutto nel rispetto della sostenibilità, uno dei valori fondanti dell’azienda, pioniera in Europa nella realizzazione di allevamenti alternativi rispettosi del benessere animale e in iniziative di economia circolare e risparmio energetico, come evidenzia anche il terzo Bilancio di Sostenibilità relativo al 2023 in pubblicazione in questi giorni», sottolinea l’azienda stessa.