Ci sarà anche Gino Cecchettin, padre di Giulia e presidente della Fondazione Giulia Cecchettin Ets, tra gli ospiti della seduta straordinaria del Consiglio comunale di Imola in programma lunedì 23 novembre in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Lo fa sapere il Comune, precisando che Cecchettin interverrà da remoto. La seduta si aprirà alle 16 con i saluti istituzionali del sindaco Marco Panieri, del presidente del Consiglio comunale Roberto Visani e del suo vice Simone Carapia, seguiti dagli interventi dei Gruppi consiliari. Il pomeriggio proseguirà con una serie di interventi, a partire proprio da quello di Gino Cecchettin.

Successivamente l’assessora alla Scuola Chiara Sorbello introdurrà gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di primo grado ‘Andrea Costa’, quindi prenderanno la parola i rappresentanti della Polizia e dei Carabinieri. Parteciperanno al dibattito anche Alice Bonoli in rappresentanza dell’associazione ‘Trama di Terre’, Cristina Zanasi, presidente dell’associazione ‘PerLeDonne’, e Anna Strazzari, coordinatrice del Tavolo tecnico per il contrasto alla violenza di genere del Circondario imolese. Chiuderà la sessione la vicesindaca con delega alla Pari opportunità Elisa Spada. “Ogni anno - afferma Visani - questa ricorrenza ci offre la possibilità di sviluppare in Consiglio comunale un momento di riflessione e di confronto sul tema della violenza contro le donne, che continua a rappresentare una delle ferite più profonde del nostro tempo. Attraverso la rete territoriale composta da istituzioni, Forze dell’ordine, scuola e società civile organizzata possiamo promuovere insieme una cultura del rispetto che venga assunta da tutte le generazioni, non soltanto le più giovani, che su questo tema sono più sensibili e ricettive”