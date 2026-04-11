Continuano a proliferare i cantieri stradali, come annunciato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale che ha presentato il nuovo “piano asfalti” per la manutenzione straordinaria della rete stradale cittadina. Da mercoledì i lavori si stanno concentrando nel quadrante Piazza Bianconcini, viale Zappi e viale Saffi, con un calendario articolato e modifiche puntuali alla circolazione. Modifiche alla circolazione anche nelle vie limitrofe: alla rotatoria tra via Boccaccio e viale Zappi obblighi di svolta; limitazioni e deviazioni su viale Saffi, viale D’Agostino, via Venturini e via Pirandello, con preavvisi di chiusura e indicazioni di percorsi alternativi. Mercoledì e giovedì in viale Zappi è stato istituito il divieto di transito nel tratto tra via Venturini/Piazza Bianconcini e la rotatoria con via Boccaccio (compresa). Sono stati inoltre chiusi temporaneamente gli accessi ai parcheggi “Ortomercato” e “Palestra Cavina” durante le lavorazioni (garantita l’uscita); attivati divieti di transito e obblighi di svolta su via Machiavelli, via Quaini, via Petrarca, via Mazzini e Viale Dante; istituiti divieti di transito anche su via Boccaccio e via del Tiro a Segno, con deviazioni obbligatorie, ieri la situazione era già tornata alla normalità.

Da lunedì 13 al 16 aprile (8.30 - 18.30) su viale Saffi sarà istituito un senso unico di marcia da Bologna verso Forlì nel tratto tra viale D’Agostino/via Villa Clelia e la rotatoria con Piazza Bianconcini, con divieti di sosta lungo le aree interessate.

Contestualmente: divieto di accesso da Piazza Bianconcini verso viale Saffi; obblighi di svolta per i veicoli in uscita da Piazzale Dalle Bande Nere e dalle aree di parcheggio limitrofe; riorganizzazione degli accessi al parcheggio “Bocciofila”.

Dal 17 al 22 aprile (8.30 – 18.30), sempre su Viale Saffi, sarà istituito il divieto di transito nel tratto “lato interno” tra Piazzale Dalle Bande Nere (civico 10/A) e il corsello di accesso al civico 11. è prevista inoltre la deviazione di pedoni e ciclisti lungo i percorsi alternativi segnalati; il divieto di sosta nelle aree interessate dai lavori. Durante tutte le fasi di cantiere saranno garantiti, compatibilmente con l’andamento dei lavori, i transiti per mezzi di soccorso, forze dell’ordine, trasporto pubblico, servizi scolastici, residenti e aventi titolo, regolati da segnaletica temporanea e personale sul posto.