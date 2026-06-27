Imola, giardini pubblici di San Domenico primo lotto di lavori completato

Da ieri sera, venerdì 26 giugno, l’area del Giardino Rambaldi, giardini pubblici di San Domenico in centro storico, interessata dal primo stralcio dei lavori di riqualificazione è riaperta al pubblico. L’intervento, interamente finanziato dal Comune, ha permesso di rigenerare completamente una prima parte strategica di questo importante polmone verde del centro. I lavori hanno riguardato il potenziamento dell’illuminazione, il rifacimento dei percorsi pedonali, l’installazione di nuove panchine e la cura del verde urbano. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è ora quello di procedere nel più breve tempo possibile con l’avvio dei lavori del secondo stralcio per completare l’opera.

«È una grande soddisfazione restituire alla comunità la prima parte, totalmente riqualificata e curata, di uno degli spazi più importanti e ricchi di storia del nostro centro -, dichiarano il sindaco di Imola Marco Panieri, l’assessora ai Lavori Pubblici Selena Mascia e l’assessore al Centro storico Pierangelo Raffini -. Questo intervento restituisce ai cittadini un’area più sicura, accogliente e fruibile, valorizzando anche i complessi culturali e commerciali adiacenti. Il nostro impegno prosegue per far partire il prima possibile il secondo lotto dei lavori, dando continuità a un progetto di rigenerazione urbana molto atteso».