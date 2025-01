Imola, Gianna Gambetti nuova assessora a Scuola, Università, Organizzazione e Personale

Il sindaco Marco Panieri ha nominato Gianna Gambetti nuova assessora a Scuola, Università, Organizzazione e Personale. Nel quadro del riordino delle deleghe, ha assegnato Bilancio, Tributi, Innovazione e agenda Digitale all’Assessore Pierangelo Raffini. Oltre alla delega alla Pace all’assessore Giacomo Gambi. Il sindaco si riserva, quindi, le deleghe relative a: Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, Società partecipate, Sanità e Sport.

Così il sindaco Marco Panieri: “Ho chiesto a Gianna Gambetti di essere la nuova assessora della nostra città con delega a Scuola, Università, Organizzazione e Personale, divenendo parte della squadra della nostra Giunta Comunale. La ringrazio per la disponibilità data alla nostra comunità e per aver accettato questa sfida che ci vedrà impegnati senza sosta per i prossimi 15 mesi. È una professionista dell’educazione che ha sempre vissuto il territorio e con una lunga esperienza alle spalle, accompagnata da tenacia, capacità di innovare e di affrontare situazioni complesse. Al centro del suo impegno ci sono sempre stati i giovani, il bene più prezioso di una comunità, con le loro esigenze e le loro difficoltà. Un occhio alle situazioni di disagio più complesse, l’impegno per dare sempre una nuova opportunità, la convinzione che una società equa e giusta non possa che partire da una scuola inclusiva e di qualità. Sarà un bel tratto di viaggio da percorrere insieme. Contestualmente, ho chiesto all’Assessore Pierangelo Raffini di assumere le deleghe a Bilancio, Tributi, Innovazione e Agenda Digitale. Lo ringrazio per la disponibilità e per questo nuovo rinnovato impegno su tanti dossier complessi che stanno cambiando la nostra città passo dopo passo. Infine, ho chiesto all’Assessore Giacomo Gambi di ricevere la delega alla Pace. Perché Pace e pacifismo, soprattutto in questo momento storico, richiamano l’ambito politico e culturale e necessitano di un’attenzione particolare. A tutti gli altri Assessori che proseguono questo viaggio va il mio grazie. Continuiamo a correre, per Imola!”

Così la nuova assessora alla Scuola, Università, Organizzazione e Personale, Gianna Gambetti: “Ringrazio il sindaco Panieri che mi ha fatto questa proposta, è stata una sorpresa. Non avevo mai preso in considerazione l’opportunità di mettere al servizio della comunità la mia esperienza e con orgoglio ho deciso di accettare. Non ho mai fatto politica attiva, ma in questi anni ho sempre seguito con attenzione il lavoro del sindaco e di questa Giunta, di cui condivido principi e valori. Ringrazio Fabrizio Castellari per il lavoro svolto con cuore e professionalità, oltre che per la sua disponibilità a supportarmi nel passaggio di consegne. Ringrazio, inoltre, i dirigenti dei servizi e tutto il personale che quotidianamente lavora con tenacia per garantire i nostri servizi. Perché ho accettato di intraprendere questo percorso? La mia esperienza di lavoro nell’ambito della formazione e dell’istruzione nasce da una passione che mi appartiene e che mi entusiasma da quasi quarant’anni: lavorare per i giovani e con i giovani con l’idea che una comunità cresce se promuove e favorisce pari opportunità di accesso ai servizi educativi e formativi, è inclusiva e sostiene tutte le diversità. Questa Giunta, in questi anni, ha investito ed investe notevoli risorse del bilancio nel settore della scuola: per i servizi educativi offerti anche attraverso un lungimirante coinvolgimento del privato, per l’inclusione delle bambine e dei bambini e delle/degli adolescenti in situazione di disabilità e non ultimo sulla riqualificazione e manutenzione delle strutture scolastiche. Nei prossimi quindici mesi proseguirò e svilupperò i progetti e quanto è stato fatto fino ad ora, la mia attenzione ed il mio lavoro saranno focalizzati in particolare su queste tre priorità: fragilità dei giovani, sostegno alle famiglie e diritto allo studio.”