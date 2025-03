Imola, Gian Carlo Minardi testimonial per la prevenzione cardiovascolare

Il Presidente di Formula Imola, Gian Carlo Minardi, sarà uno dei testimonial della campagna di prevenzione cardiovascolare ‘Al Cuore della Prevenzione/ CVrisk-IT’, il più grande progetto di ricerca e sensibilizzazione promosso dalla Rete Cardiologica IRCCS del Ministero della Salute e finanziato dal Parlamento. L’iniziativa, già presentata alla Camera dei deputati e al Circolo della Stampa di Milano, ha l’obiettivo di reclutare 30.000 cittadini sani di età compresa tra i 40 e gli 80 anni (che non abbiano avuto precedenti cardiaci o il diabete) in un programma innovativo di prevenzione primaria, gratuito, basato su metodologie avanzate di analisi del rischio cardiovascolare. Il progetto rappresenta una svolta per la salute pubblica, puntando a rendere la prevenzione delle malattie cardiovascolari una pratica diffusa e accessibile, al pari di quella oncologica. La campagna ‘Al Cuore della Prevenzione/CVrisk-IT’ prevede una capillare diffusione dell’informazione, grazie al coinvolgimento di testimonial d’eccezione, enti scientifici e istituzioni sanitarie, con l’obiettivo di migliorare la consapevolezza dei cittadini sui fattori di rischio cardiovascolare e promuovere stili di vita sani. “Sono onorato di essere parte di questa iniziativa - ha detto Minardi - la prevenzione è fondamentale, e poter contribuire a sensibilizzare le persone su un tema così importante è per me un grande privilegio. Nel Motorsport, così come nella vita, anticipare i problemi è la chiave per il successo e per la sicurezza”.