Imola, già 20mila firme per salvare il gran premio. Petizione online

IMOLA. «Oltre 20.000 firme in 48 ore» per chiedere di mantenere Imola nel calendario della Formula 1. «È diventato virale», segnalano i promotori, l’appello (#keepimola) lanciato su Change.org da GPKingdom, sito di informazione e community di appassionati di F1, MotoGp e Motorsport, e rivolto alla F1 per ‘salvare’ Imola e il suo storico circuito. In caso di fumata nera «sarebbe un danno sia per l’Italia, che vedrebbe perso un indotto ad oggi di circa 300 milioni di euro l’anno, sia per la Formula 1 stessa, la quale perderebbe una colonna portante della sua storia», si legge nell’appello della petizione. I promotori ricordano anche che «le premesse erano chiare: il Gran premio rinviato nel 2023 si sarebbe recuperato nel 2026. Ad oggi, però, la F1 sembra aver ritrattato e dimenticato le proprie promesse, voltando le spalle ad una popolazione alluvionata che ha perso la casa, il lavoro o un proprio familiare. In aggiunta a ciò ci sono i grossi sforzi fatti dal Comune e dalla Regione, i quali hanno trasformato un vecchio Autodromo in un simbolo di tecnologia e avanguardia. Comprendiamo le esigenze della Formula 1, ma un tracciato così pieno di storia e passione come Imola- si conclude l’appello- non può essere messo in disparte».