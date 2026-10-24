Imola, Galleria del centro: lavori per oltre 310 mila euro

Il Comune di Imola dà il via lunedì prossimo a un importante intervento di riqualificazione e valorizzazione del centro storico. Si tratterà di lavori di manutenzione delle facciate e di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica della Galleria e dei portici del centro cittadino, che comporteranno un investimento complessivo di 311.078 euro, suddiviso tra i 148.467 euro destinati alle opere murarie e i 162.611 euro dedicati al rinnovamento dell’impianto di illuminazione pubblica, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, il decoro e la sostenibilità energetica degli spazi urbani. Il cantiere seguirà una programmazione articolata per fasi, pensata per limitare l’impatto sulla vita cittadina e sulle attività commerciali. La prima fase, che si concluderà prima delle Feste natalizie, interesserà i due vestiboli di ingresso della Galleria, mentre i portici e la porzione centrale rimarranno temporaneamente esclusi per consentire il regolare svolgimento delle iniziative in programma, compresi i tradizionali mercatini di Natale. Gli interventi riprenderanno poi dopo le festività, seguendo un cronoprogramma flessibile concordato per conciliare l’avanzamento dei lavori con la fruibilità degli spazi pubblici e lo svolgimento degli eventi cittadini. La data di conclusione complessiva dei lavori sarà definita nel corso dell’opera. Durante l’intero periodo di cantiere non sono previste modifiche alla viabilità stradale, sebbene all’interno della Galleria potranno verificarsi temporanei disagi legati al cantiere.

«Questo intervento sulla Galleria e sui portici che era atteso da tempo, unisce il recupero delle facciate a un’illuminazione più efficiente, migliorando la qualità degli spazi, aumentando la sensazione di sicurezza e riducendo i consumi energetici - commenta l’assessore al centro storico e attività produttive Pierangelo Raffini -. È un investimento che valorizza il patrimonio della città e sostiene l’attrattività del centro storico, a beneficio di chi lo frequenta e delle attività che lo animano. La programmazione per fasi risponde alla volontà di conciliare i lavori con le esigenze dei commercianti e con gli appuntamenti cittadini, a partire dalle iniziative natalizie. Sappiamo che ogni cantiere comporta qualche disagio: ringraziamo cittadini e operatori per la collaborazione, nella convinzione che la cura degli spazi pubblici sia una parte essenziale del futuro del nostro centro storico».