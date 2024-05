Imola, “FuoriGP”: tutte le iniziative collaterali per il Gran Premio

Arriva anche a Imola il FuoriGP. In occasione del Gran Premio del 17-19 maggio sono tante le iniziative organizzate dal Comune, sia direttamente sia in collaborazione con altre realtà, a cominciare da IF – Imola Faenza Tourism Company per accogliere al meglio il pubblico dei tifosi, oltre che far vivere in modo nuovo la città da parte degli imolesi.

Un city dressing dedicato vestirà a festa Imola, inoltre nelle giornate di venerdì, sabato e domenica il Centro Storico e il percorso dalla stazione all’Autodromo saranno animati con iniziative ed eventi, fra cui mostre, esposizioni di auto, food village in cui si potranno degustare le specialità enogastronomiche del territorio, dj set, unitamente ad animazioni promosse e organizzate dai pubblici esercizi. Proseguiranno anche le iniziative del programma “Senna 30 years” dedicate al ricordo di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger.

Non mancherà anche il coinvolgimento dei giovani studenti delle scuole primarie imolesi, che saranno protagonisti a vario titolo domenica prima della partenza della gara o il pubblico. Inoltre, grande attenzione verrà posta al tema della sostenibilità ambientale (con azioni per il recupero delle eccedenze alimentari, in collaborazione con il mondo della F1; strategie plastic free; la messa da dimora di nuovi alberi, la produzione di energia rinnovabile) e dell’inclusività, in particolare a favore dei ragazzi ricoverati nell’Ospedale di Montecatone, a Imola e nel Rizzoli e Sant’Orsola di Bologna.

Infine, giovedì 16 maggio la fan zone sarà aperta a tutti e si potrà accedere liberamente.

Il ricco programma del FuoriGP a Imola è stato presentato questa mattina in conferenza stampa, dal sindaco Marco Panieri insieme all’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi, all’assessore al Centro storico, Pierangelo Raffini e all’assessora all’Ambiente, Elisa Spada. Presente anche Marcella Pradella, direttrice di IF.