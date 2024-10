Imola, frontale in via Turati ferita una donna di 61 anni e distrutta una Porsche

Un violento frontale si è verificato oggi intorno alle 13.30 sulla via Turati fra una Porsche condotta da un riminese di 33 anni e una Lancia Y condotta da una donna imolese 61enne. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Imola che hanno effettuato i rilievi ma sembra che entrambe le auto fossero in movimento: la Porsche percorreva via Turati da via Selice verso via Laguna e avrebbe sbandato ribaltandosi andando così a colpire la Lancia Y che arrivava dalla direzione opposta. Distrutta la Lancia nella parte anteriore e anche l’auto sportiva, che si è arrestata contro alcuni container a distanza di oltre 150 metri dal punto dell’impatto, era in pessime condizioni. Mentre il conducente della Porsche e il trasportato, all’incirca della stessa età, sono usciti illesi dalla carambola, la donna è rimasta incastrata nella sua vettura e per liberarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. La 61enne è poi stata trasportata in ambulanza all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di media gravità, non sarebbe in pericolo di vita. Rallentamenti al traffico per consentire i soccorsi e i successivi rilievi.