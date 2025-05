Imola Formula uno, edizione record: oltre 240mila tifosi ora si lotta perché non sia un addio VIDEO GALLERY

I numeri sono esorbitanti: Aci conferma 242mila persone nei tre giorni di prove e gare, oltre centomila solo ieri. Oltre 100.000 le presenze nel centro storico durante le tre serate dell’Imola Fan City Experience. «Un risultato che conferma quanto questo evento sia amato, apprezzato e unico al mondo, per la sua capacità di unire sport, cultura, enogastronomia e territorio - commenta il sindaco Marco Panieri-. È stata una prova organizzativa di altissimo livello, possibile grazie al lavoro corale di un’intera comunità: istituzioni, forze dell’ordine, volontari, associazioni, operatori economici e partner pubblici e privati. Ora, alla luce di questo successo, abbiamo tutti , come sistema, una responsabilità: garantire continuità e futuro a questo Gran Premio. Il territorio ha dimostrato di esserci, gli investimenti ci sono e continueranno (anche sulle infrastrutture), le risorse per il 2026 sono pronte. Non possiamo disperdere un indotto di oltre 300 milioni di euro e una visibilità internazionale così rilevante per il Made in Italy. Imola è uno strumento per il sistema Paese, per far emergere l’Italia delle eccellenze. È il momento di continuare insieme, con determinazione e unità».

Il sindaco ha fatto un appello alla vigilia della gara e lo ha ribadito ieri : «Lo chiedo a tutti i tifosi, i residenti dell’Emilia-Romagna e del Paese anche a quelli dall’estero: che facciano sentire la propria voce. Noi ci siamo, con risorse a bilancio anche per 2026, pronti se dovesse saltare Madrid. Ma la verità è che dobbiamo lavorare in squadra e cogliere un’opportunità se non in continuità, almeno in rotazione. Questa soluzione è plausibile da tempo, oggi possiamo consolidarla. Le interlocuzioni di questi giorni sono andate bene, abbiamo visto disponibilità di tutti, c’è grande attenzione a lavorare e tessere con le imprese. Servono infatti due elementi: far sentire la volontà di questo Paese di continuare ad avere due tappe di F1. E’ una sfida per il Paese non di una città o di una Regione , poi serve il sostegno da parte delle imprese. Secondo me l’estate porterà consiglio».

Per parte sua Giancarlo Minardi presidente di Formula Imola, la società che gestisce l’autodromo, si dice soddisfatto: “Questo Gran Premio è stato un successo straordinario, con il record di presenze, ben 242mila nei tre giorni dell’evento: un dato che ci emoziona e ci riempie d’orgoglio. Il sole ha esaltato i colori del nostro Autodromo e ci ha accompagnato in una vera e propria festa di sport, dove l’affluenza record e l’energia del pubblico hanno dato ulteriore valore al lavoro svolto in questi mesi. Anche se qualche disagio può esserci stato, vivendo accanto a un centro abitato, ho visto con i miei occhi centinaia di sportivi prendere posto già dalle prime ore del mattino: segno che la passione per questo sport sa andare oltre ogni difficoltà. Questo Gran Premio rappresenta un modello vincente, fatto di sinergia tra sport, territorio e istituzioni, che dobbiamo continuare a coltivare. Imola si conferma protagonista e punto di riferimento internazionale per il motorsport. L’alternanza del Gp con altri circuiti può essere una buona soluzione, lo dico da tempo, può essere una buona soluzione, ma non spetta a noi decidere, noi dobbiamo solo fare il nostro meglio e credo che si sia visto ”.