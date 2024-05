Imola, Formula 1. Da Barbara D’Urso ad Hamilton, la mattina al paddock - Gallery

IMOLA. La mattina al paddock comincia con l’arrivo dei piloti e di qualche campione del passato, l’immancabile Jean Alesi in forma splendida. La più mattiniera fra i personaggi dello spettacolo è Barbara D’Urso che al tornello impalla i fotografi l’ingresso del più fashion Hamilton che sfoggia uno delle sue mise eccentriche, del resto lo ha ammesso lui stesso «la moda mi piace, mi interessa molto». Leclerc approfitta della calma mattutina per passeggiare con la fidanzata e il cagnolino Leo. Attesi Bottura, Bagnaia, Cremonini, Ema Stokolma. Fra i politici il primo ad arrivare in pista è il presidente della Regione Stefano Bonaccini: «La Regione e il governo investono in questo gran premio e certo ne vale la pena, il ritorno è dieci volte superiore alla spesa. Lavoriamo quindi per restare in calendario anche nel futuro».