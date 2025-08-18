Imola, folla all’inaugurazione del Mercatino dei Cappuccini che resterà aperto fino al 30 agosto GALLERY FOTO MMPH

Oggi tutta Imola aspettava una cosa sola, inutile negarlo, l’apertura del Mercatino dei Cappuccini. A centinaia, e a fine orario sono diventate migliaia, le persone si sono assiepate prima all’ingresso poi fra le familiari scansie delle stoviglie e dei si giocattoli, ha fatto la coda al piano superiore fra gli oggetti di elettronica, gli oggetti per la casa, la biancheria e gli abiti, e ovviamente anche nella libreria sempre più fornita e curata. Fra le cose che vanno a ruba le biciclette usate. Come aveva raccontato nei giorni scorsi frate Matteo Ghisini, presidente dell’associazione Missione per bene e coordinatore del Mercatino, nelle ultime settimane gli imolesi hanno donato davvero di tutto, tantissimo materiale che verrà messo in vendita fino al prossimo 30 agosto per sostenere tre progetti delle missioni dei frati in Africa. Il mercatino dei frati Cappuccini è aperto fino al 30 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.30, sabato 23 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30, l’ultimo giorno sabato 30 agosto solo dalle 10 alle 12, la domenica resta chiuso. Venerdì 29 agosto ci sarà la festa “Mercatino in musica” , e per l’occasione la vendita si protrarrà per un’ora in più. Dalle 19.30 alle 23.45 (con entrata da via Fontanelle 4/A) nel giardino interno largo poi alla musica e alla gastronomia.