Imola, finto maresciallo della Finanza truffa anziana: arrestato 18enne

I Carabinieri di Imola hanno arrestato un 18enne di origine tunisina con l’accusa di tentata truffa aggravata in concorso, ai danni di una 65enne del territorio imolese. Il giovane sarebbe il complice incaricato di ritirare i preziosi nell’ambito del classico raggiro del “finto appartenente alle Forze dell’Ordine»”. L’attività investigativa che ha portato all’arresto è nata da un approfondimento dei Carabinieri, allertati da diverse telefonate giunte al 112 relative a episodi di truffa ai danni di persone anziane nella zona. Il copione era quello ormai noto: un sedicente militare, adducendo falsi furti o rapine, convince le vittime a consegnare oro e monili a un complice, con la scusa di un confronto tra i preziosi e la refurtiva ritrovata dalle forze dell’ordine.