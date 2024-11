Imola, finite le riprese in città per la serie sui motori con Luca Argentero GALLERY

Al termine del periodo di riprese cinematografiche che hanno reso Imola un set internazionale, il sindaco di Imola ha voluto incontrare e ringraziare le troupe, gli attori con in testa Luca Argentero il volto più noto , i registi e i tecnici che hanno lavorato nella nostra città per alcune settimane. «Un indotto importante di presenze e un prodotto che porterà Imola in oltre 150 Paesi. Grazie a Grøenlandia Group per il percorso e il rapporto condiviso in questi anni e anche in queste settimane. Sono stati una presenza importante nella nostra città, vivendo il nostro tessuto economico e sociale. Da sindaco, voglio ringraziare per la pazienza e la collaborazione anche tutti i cittadini che in quei giorni hanno visto stravolte, seppur per poche ore e giorni, la propria routine».