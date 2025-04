Imola, finge lavori in un appartamento e incassa 200mila euro per bonus edilizi: denuncia e sequestro

IMOLA. La Compagnia di Imola della Guardia di finanza ha scoperto «una truffa ai danni dello Stato realizzata da un uomo, residente nel territorio del Circondario imolese, che avrebbe beneficiato di crediti derivanti dai cosiddetti bonus edilizi a fronte di lavori mai realizzati». Il presunto responsabile, spiegano le Fiamme gialle, è stato denunciato alla Procura di Bologna per «truffa ai danni dello Stato, autoriciclaggio e omessa dichiarazione», e nei suoi confronti è stato anche eseguito «un decreto di sequestro preventivo di 195.472 euro su un immobile, cinque terreni, conti correnti e quote sociali», importo che è poi «stato ricondotto a tassazione ordinaria, in quanto qualificato come provento di attività illecita».

L’attività, spiegano i finanzieri, nasce da una serie di controlli della Compagnia di Imola. Dall’incrocio delle informazioni presenti nelle banche dati in uso al Corpo sono infatti emerse «anomalie connesse al procedimento di ottenimento del credito d’imposta». Nello specifico, i lavori edilizi «hanno fittiziamente riguardato un appartamento in Abruzzo, che in realtà non aveva alcuna attinenza con il soggetto che ha beneficiato del bonus facciate, ristrutturazione ed ecobonus», e anche «i condomini abruzzesi, sentiti dalle Fiamme gialle, sono risultati del tutto ignari della vicenda». Con questo ‘trucchetto’ l’indagato «avrebbe ricevuto crediti d’imposta pari a 235.500 euro, ceduti a un istituto finanziario che, a sua volta, avrebbe proceduto alla liquidazione di 195.472 euro». Questa somma sarebbe poi stata «immediatamente trasferita ad altre persone tramite bonifici postali, per nasconderne l’origine delittuosa». Da qui la denuncia alla Procura bolognese e il sequestro preventivo a carico dell’uomo.