Imola, finalmente una nuova illuminazione in viale Cappuccini

A Imola, un intervento molto atteso e necessario sta rivoluzionando l’illuminazione pubblica in viale Cappuccini. Come riferisce il Comune in una nota, si passerà dagli attuali 8 corpi illuminanti a sospensione sostenuti da pali in cemento, a 84 nuovi corpi illuminanti su 42 pali doppi, in grado di servire sia la carreggiata che i percorsi ciclopedonali presenti lungo il viale.

Saranno inoltre installati altri 2 pali con relativi corpi illuminanti per completare l’illuminazione in corrispondenza degli sbocchi di due traverse laterali. L’intervento prevede il completo rifacimento delle linee elettriche, con opere di scavo e ripristino dove necessario, e la rimozione dei pali in cemento esistenti, salvo quelli eventualmente indispensabili per altri servizi (come la bassa tensione).

La nuova configurazione è stata progettata per evitare interferenze con le alberature esistenti: la posizione e l’altezza dei pali sono state definite per garantire la corretta illuminazione.

Soddisfatti il sindaco Marco Panieri e la vicesindaca Elisa Spada: “È un intervento molto sentito e atteso dai cittadini del viale e del quartiere, che come Amministrazione abbiamo fortemente voluto e presidiato non solo con la sostituzione dei corpi illuminanti, ma con il rifacimento delle strutture e delle linee con cui viene erogata la luce. Parliamo di una situazione che era ed è oggettivamente molto carente, che si trascinava da decenni. Oggi finalmente cambia radicalmente il volto di viale Cappuccini, che diventa più sicuro, più vivibile, più illuminato. Il progetto porterà l’illuminazione anche nelle due piste ciclopedonali, al momento completamente buie. Un nuovo volto che vogliamo sia simbolo di una città che sta cambiando, che guarda avanti, e che non ha mai visto un numero di investimenti come quelli messi in campo in questi cinque anni”.