Imola, Finali Mondiali Ferrari 33mila presenze nonostante il maltempo

Trentatremila presenze nonostante il meteo e l’allerta che ha ingrossato il Santerno ma non ha minacciato la festa Ferrari. Ieri la giornata conclusiva delle Finali Mondiali Ferrari all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ha richiamato sulle tribune tantissimi appassionati del Cavallino rampante e ospiti nel paddock. Il totale delle 33.000 presenze complessive nel periodo dell’evento comprende anche gli addetti ai lavori, ospiti e pubblico.

Il Ferrari Show, tradizionale momento clou delle Finali Mondiali, è stato anticipato da una inedita attività fuori dalla pista, con la parata di due delle tre 499P protagoniste nel mondiale Fia Wec che hanno attraversato il centro di Imola. Le Hypercar (la numero 50 guidata da Nicklas Nielsen e la numero 83 con Yifei Ye) hanno effettuato il passaggio nelle vie cittadine per entrare in circuito e dare il via ufficiale allo show. Ad emozionare il pubblico e i tifosi sugli spalti sono state la nuova super car F80, cinque 296 Challenge in rappresentanza delle varie serie del Cavallino Rampante (Europe, North America, UK, Japan e Australasia), oltre alla 296 GT3 vincitrice quest’anno della 24 Ore di Daytona, guidata da Daniel Serra, e la 296 GT3 protagonista sul tracciato delle Ardenne nell’edizione del Centenario della 24 Ore di Spa, conclusa in seconda posizione, con Davide Rigon alla guida. Molto applaudito, come sempre, il passaggio delle monoposto di Formula 1 di Scuderia Ferrari, due SF71H affidate a Giancarlo Fisichella e ad Andrea Bertolini e una SF21 condotta da Olivier Beretta. “Una settimana che ha visto non solo il circuito e il paddock ma anche con tutta la città colorati di rosso Ferrari, a conferma del rapporto che ci lega alla Casa di Maranello, che ha scelto ancora una volta Imola a distanza di soli due anni -commentava ieri il presidente di Formula Imola Gian Carlo Minardi -. Il meteo non ci ha aiutato ma questo non ha impedito alla macchina organizzativa, in collaborazione con Ferrari, Comune, Forze dell’ordine, Protezione civile, di operare in maniera impeccabile mettendo in campo tutti gli interventi idonei allo svolgimento in sicurezza dell’evento, assicurando così agli appassionati presenti di poter assistere a questo spettacolo, sia per quel che riguarda l’attività in pista che la parata dal centro della città. Ci tengo infine a rivolgere un pensiero alle persone colpite e alle loro famiglie, non zone limitrofe, che in queste ore stanno vivendo situazioni difficili e di grande dolore”.