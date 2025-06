Imola, Fiera del Santerno: si munge, si balla, si assaggia e si impara

Per tre giorni all’anno a Imola si può imparare a mungere una pecora, a costruire e gestire un pollaio, a fare i garganelli a mano, a suonare l’ocarina, svegliarsi all’alba per andare a sentire i galli cantare e premiare quello con la voce più potente, ballare sull’aia, mangiare qualsiasi cosa ... la campagna riesca a portare in città. E’ tutto pronto per la nuova edizione della Fiera agricola del Santerno che parte domani alle 18 con il taglio del nastro e si protrarrà fino a domenica con un calendario ricchissimo di iniziative gastronomiche, ludiche e di riflessione sul sistema agroalimentare, trasmissione dei saperi, educazione ambientale.

