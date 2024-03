Imola, Fiera Agricola del Santerno: via alle domande di partecipazione

Il Comune di Imola e Consorzio utenti Canale dei Molini hanno messo in moto la macchina organizzativa della Fiera Agricola del Santerno 2024. Da oggi, infatti, si può fare richiesta per partecipare alla manifestazione che si svolgerà dal 14 al 16 giugno ad Imola, nel Complesso Sante Zennaro. Giunta alla 12esima edizione, la Fiera Agricola del Santerno è rivolta al mondo agricolo e alla cittadinanza e si sviluppa su una superficie di circa 4.000 metri quadri coperti e oltre 60.000 scoperti. Come negli anni precedenti, ci sarà una vasta area dedicata all’esposizione, degustazione e vendita dei prodotti agricoli ed agroalimentari delle aziende produttrici, la mostra mercato del vivaismo, macchine ed attrezzature per l’agricoltura, prodotti per il giardinaggio e la zootecnia, con grande risalto dedicato alle mostre delle Razze Zootecniche autoctone dell’Emilia-Romagna. “Un evento che oramai è nel cuore del pubblico, non solo imolese, capace di raggiungere oltre 40.000 presenze nei tre giorni di apertura”, ricorda il Comune.

“Con la pubblicazione del bando per la partecipazione alla Fiera Agricola del Santerno, la macchina organizzativa è pienamente attivata per questo evento che sappiamo molto atteso e partecipato. Anche quest’anno avremo elementi di novità per un rinnovato interesse mantenendo integri i principi che ne fanno una festa per le famiglie in cui vengono coinvolti tutti e cinque i sensi in una Fiera che definisco esperienziale e di grande valore culturale, storico e educativo. E’ un evento importante anche per le imprese del settore agricolo e le sagre storiche che possono contare su un’affluenza di più di 40mila persone in tre giorni. Mi auguro una grande adesione anche per questa edizione”, afferma l’assessore all’Agricoltura, Pierangelo Raffini.

La richiesta di partecipazione dovrà pervenire, entro il 30 marzo per i Comitati storici delle sagre tradizionali del Circondario Imolese ed entro il 30 aprile per le altre categorie di operatori, compilando un modulo sul sito del Comune di Imola.

Possono partecipare, come espositori, aziende e soggetti che operano nel comparto agricolo o di prodotti e servizi per l’agricoltura. E dunque si va da prodotti agricoli, ortofrutticoli e agroalimentari a piante da frutto e ornamentali, piante per biomasse, aromatiche, piante orticole, fiori, bulbi e sementi; da macchine ed attrezzature a prodotti e servizi per l’agricoltura a giardinaggio e zootecnia; da chi ha colombi, uccelli ornamentali, conigli e cavie a chi propone strumenti ed attrezzature strettamente connessi alla tradizione rurale o enogastronomica tradizionale, dai libri alle associazioni, ai birrifici agricoli ed artigianali e chi propone somministrazione di alimenti e bevande. Spazio anche a comitati storici delle sagre tradizionali del Circondario Imolese che vogliano proporre offerte gastronomiche per valorizzare i prodotti e le materie prime peculiari e tradizionali del territori. Inoltre è aperto il bando per la ricerca dei gestori di un attività di somministrazione bevande tipo Bar e di tre gelaterie.