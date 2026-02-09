Imola, Fiera agricola del Santerno: ecco il tema e come partecipare

Sono aperte le iscrizioni per gli espositori interessati a partecipare alla quattordicesima edizione della Fiera agricola del Santerno. Organizzata dal Comune di Imola, si terrà da venerdì 19 a domenica 21 giugno prossimi. Un appuntamento dedicato al mondo rurale, alla biodiversità e alle eccellenze enogastronomiche del territorio. Per tre giorni, il complesso Sante Zennaro in via Pirandello si trasformerà in un angolo autentico di campagna, con un programma ricco di esposizioni zootecniche, mostre-mercato e laboratori del gusto. Le aziende interessate a partecipare possono presentare la domanda esclusivamente tramite il portale ufficiale del Comune di Imola compilando il modulo della propria categoria sul portale del Comune di Imola: comune.imola.bo.it/fieraagricola.

La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro il 10 marzo per i comitati storici delle sagre; entro il 10 aprile per tutte le restanti categorie (aziende agricole, vivaisti, artigiani, birrifici). L’ammissione avverrà sulla base di una graduatoria che premierà storicità della partecipazione, l’imprenditoria giovanile e femminile, e la sede nel territorio imolese (info: 0542 602444; fiera.santerno@comune.imola.bo.it).

Gli obiettivi della rassegna sono sempre gli stessi: promuovere il valore del comparto agricolo regionale e sensibilizzare i cittadini sul legame tra ambiente, salute e alimentazione. «La Fiera agricola del Santerno rappresenta uno dei momenti più autentici in cui Imola racconta se stessa: il legame profondo con la propria terra, il lavoro quotidiano degli agricoltori, la qualità delle nostre produzioni e la capacità di guardare al futuro senza perdere le radici - dice l’assessore Pierangelo Raffini -. Questa è molto più di un evento: è un ponte tra tradizione e innovazione. Invitiamo fin da ora le aziende a partecipare e i cittadini a vivere questi tre giorni come una vera festa della ruralità, del buon cibo e dell’identità imolese».