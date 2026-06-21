Imola. Fiera Agricola del Santerno 2026: un’edizione da record

Si è chiusa con numeri oltre ogni aspettativa la XIV edizione della Fiera Agricola del Santerno. Dal 19 al 21 giugno, il complesso di Sante Zennaro si è trasformato nel cuore pulsante del territorio imolese, richiamando migliaia di visitatori in un evento capace di unire, come ogni anno, tradizione agricola e sguardo al futuro.

Espositori in crescita, famiglie protagoniste

L’edizione 2026 ha registrato un incremento significativo del numero degli espositori rispetto agli anni precedenti. Imprese agricole, operatori del settore e realtà produttive locali hanno scelto la Fiera del Santerno come vetrina qualificata per incontrare il pubblico e raccontare il proprio lavoro. Tra le presenze di quest’anno, anche le startup del mondo agricolo, segno di un settore sempre più attento all’innovazione.

Altrettanto vivace la risposta del pubblico ai laboratori didattici, alle attività per bambini e famiglie, agli spettacoli e alle dimostrazioni: una partecipazione costante e molto elevata nell’arco di tutte e tre le giornate. I momenti dedicati alla biodiversità, agli animali della fattoria e alle produzioni agricole locali sono stati tra i più apprezzati, confermando la capacità della Fiera di essere al tempo stesso occasione di formazione, divertimento e scoperta.

Le voci dell’Amministrazione

«La crescita degli espositori e la straordinaria partecipazione ai laboratori e alle attività per le famiglie sono segnali molto incoraggianti», ha dichiarato l’Assessore all’Agricoltura Pierangelo Raffini. «La Fiera non è soltanto un evento espositivo: è un luogo di incontro tra città e campagna, tra tradizione e innovazione, tra chi produce e chi consuma. È uno spazio dove si racconta un’agricoltura moderna, sostenibile, attenta alla qualità, alla filiera corta e alla tutela del paesaggio.»

Il Sindaco Marco Panieri ha sottolineato il valore identitario della manifestazione: «Investire nella promozione delle nostre filiere, delle tradizioni e delle produzioni locali significa investire nell’identità e nello sviluppo della città. Il successo di questa edizione lo dimostra concretamente.»

Un punto di riferimento regionale

Con quattordici edizioni alle spalle e una capacità di crescere anno dopo anno, la Fiera Agricola del Santerno si consolida come uno degli appuntamenti agricoli più importanti a livello regionale e come un’occasione autentica di valorizzazione economica, culturale e territoriale per tutta la comunità imolese.