Imola, “Festa della montagna”: il Cai a Pietramala

Il Cai di Imola ha preso parte alla prima “Festa della montagna. Festa delle altevie e dello sport di montagna” tenutasi lin questi giorni a Pietramala di Firenzuola, al confine fra circondario imolese e provincia di Firenze. Due giorni che si sono trasformati in laboratorio diffuso di cultura della montagna, organizzati dalla Pro-loco Pietramala, con il patrocinio del Comune di Firenzuola e dell’Unione dei Comuni Montani del Mugello e la partecipazione ufficiale del Cai Imola, che vede nel territorio di confine in questione una delle proprie zone “operative” per le attività di manutenzione sentieristica. Ma di recente lo stesso Cai imolese è stato impegnato su questo versante anche nelle azioni di ripulitura del rio Rovigo dopo il disastro della discarica.