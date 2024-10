Imola, festa dell’Unità d’Italia: il programma delle celebrazioni del 4 novembre

La Città di Imola invita la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni del 4 Novembre, Festa dell’Unità d’Italia e Giornata delle Forze Armate, in ricordo dei Caduti e in omaggio al loro sacrificio per la patria.

Il programma avrà inizio alle ore 9 presso la Cattedrale di San Cassiano, dove si terrà il raduno della delegazione con il Gonfalone della città, i labari e le bandiere. La Santa Messa in suffragio dei Caduti sarà celebrata da Don Andrea Querzè.

Alle ore 9.45, partirà un corteo che si dirigerà verso il Giardino “Stefanino Curti”, luogo in cui sorge il Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, dove, alle ore 10, si terrà la Cerimonia Commemorativa. Interverranno Giacomo Gambi, Assessore del Comune di Imola, e il Col. (R.I.S.) Franco Camaggi, in rappresentanza delle Associazioni d’Arma.

Al termine della cerimonia, il corteo proseguirà fino a via Fratelli Bandiera per l’inaugurazione della mostra storico-filatelica dedicata al centenario del Gruppo Alpini Valsanterno (1924-2024). La mostra sarà aperta presso la Sala Annunziata dal 3 al 10 novembre, con orari di apertura dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

La giornata si concluderà con un concerto presso il Teatro Comunale Ebe Stignani alle ore 21. La Filarmonica Imolese si esibirà insieme all’ensemble dell’Innocenzo da Imola, dell’Istituto Comprensivo N.2 di Imola, per un evento musicale gratuito aperto a tutta la cittadinanza.