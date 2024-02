Imola: Ferri apre la sua terza gelateria, questa volta sotto ai portici

La Gelateria Ferri fa... tris, ma non è un nuovo gusto di gelato. Dopo il locale nel quartiere Pedagna in via Giovanni X e quello in via Pisacane, sabato è pronta a inaugurare gli spazi in centro, sotto i portici di piazza Matteotti dal lato della via Emilia. Per intenderci dove prima c’era la Cremeria Cavour. «Vi aspettiamo dalle 15 alle 19 per regalarvi il nostro gelato e tanti sorrisi» hanno scritto sui social.

Sul perché di questa scelta, un po’ controcorrente rispetto alle tante chiusure dei negozi in centro registrate negli ultimi tempi, ha risposto il titolare Mirco Ferri, che gestisce la gelateria insieme al fratello Alex.

«Abbiamo capito che, nonostante le difficoltà, il centro ha del potenziale e vogliamo valorizzarlo, sperando che le gelaterie funzionino meglio delle altre attività - commenta -. Ci crediamo, altrimenti non ci saremmo lanciati in questa avventura, e ci piacerebbe che, anche grazie a noi, arrivasse ancora più gente nel cuore della città. Alcuni locali stanno già facendo un buon lavoro e in fondo di “frullo” ce n’è, si tratta solo di accontentare le persone magari offrendo loro qualcosa di diverso».

E per questo la concorrenza può essere uno stimolo. «Quando aumenta si lavora di più tutti per cercare di fare ancora meglio - conferma Ferri -. La gente lo percepisce, come accaduto in Pedagna. In centro punteremo comunque sul nostro stile e sui nostri cavalli di battaglia come le torte monoporzioni e su un gelato più da “passeggiata”, ovvero cremoso e che non si sciolga subito. Abbiamo inoltre apportato qualche modifica al locale, ma non troppe visto che era nuovo. Niente di più della nostra “firma” con l’aggiunta di alcune vetrine, mentre il laboratorio è stato rivoluzionato per adeguarlo al nostro modo di lavorare». Se tre saranno presto i locali della Gelateria Ferri a Imola, altrettanti sono i nuovi gusti che si potranno assaggiare esclusivamente in centro storico. «Il primo l’abbiamo chiamato “Cio burdel”, cioccolato bianco con variegato al pistacchio e wafer. Poi ci sarà “Tentazione”, ovvero arachide con crumble al caramello mou, e per finire “Fleur de sel” (fiore di sale), un caramello al burro salato con crumble al caramello».

Non resta quindi che provarli. «Saremo aperti tutto l’anno, poi da novembre valuteremo se solo nei fine settimana - conclude Ferri -. I clienti ci troveranno dalle 11 fino alle 22, mentre nei week end dalle 10 anche se il sabato forse chiuderemo un po’ più tardi. Devo però prima ancora capire bene i “ritmi” del centro».