Imola, Ferragosto di controlli straordinari da parte dei carabinieri

Ferragosto di controlli potenziati sul territorio di Bologna e provincia da parte dei carabinieri. In occasione del week end festivo, il Comando provinciale ha messo in campo una vasta operazione di controllo in tutta la provincia per garantire la festività in sicurezza. Sono state impiegate più di cento pattuglie e altrettanti carabinieri in forza alle varie Stazioni dislocate capillarmente sul territorio, oltre alle gazzelle del Radiomobile e dei motociclisti. Tutte costantemente collegate con le centrali operative di Bologna, Imola, Molinella, San Giovanni in Persiceto e Vergato che hanno coordinato i servizi via radio e garantito una risposta rapida alle richieste di soccorso dei cittadini. I carabinieri hanno effettuato controlli anche nella zona del “Passo della Futa”, punto di interesse turistico che insiste anche sulla Vallata del Santerno, soprattutto per gli amanti delle moto e delle escursioni, affluiti nelle località turistiche dell’Appenino bolognese per trascorrere il week end in montagna. Particolare attenzione è stata riservata ai veicoli in transito lungo le principali arterie stradali anche con l’utilizzo dell’etilometro. Nei confronti di alcuni automobilisti che hanno violato il codice della strada, mettendo in pericolo la propria e altrui incolumità, sono state verbalizzate diverse sanzioni: la revisione scaduta, la mancata copertura assicurativa obbligatoria per la circolazione stradale, la guida di un motociclo senza indossare il previsto casco protettivo obbligatorio, l’utilizzo del telefono cellulare, la guida pericolosa di un centauro che ha proseguito la marcia sollevando la ruota anteriore, e un conducente che ha attraversato l’incrocio non rispettando la luce rossa imposto dal semaforo. Complessivamente identificate circa 1700 persone e controllati più di 1200 veicoli. Sono stati controllati complessivamente anche una cinquantina di esercizi pubblici, tutti risultati in regola.