Imola, FdI: «Scorte carenti di materiale sanitario al pronto soccorso» per l’Ausl è un problema di fornitura in via di soluzione

«Rivedere le scorte di materiale sanitario all’ospedale di Imola». Lo chiede, con un atto ispettivo, la capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti che segnala una situazione critica rispetto agli approvvigionamenti di biancheria ospedaliera per il Pronto soccorso. «Sulla situazione dell’Ospedale di Imola, abbiamo ritenuto di intervenire nuovamente, a seguito delle segnalazioni che già erano state fatte anche da alcune parti sindacali e rispetto cui sembrava che l’Ausl avesse proceduto a sollecitare nuove forniture. A pochi giorni di distanza, però, ci sono stati segnalati nuovi disservizi, tanto che - riferisce la consigliere regionale con il consigliere imolese Simone Carapia - il personale del pronto soccorso non è riuscito a trovare materiale igienicamente adatto a garantire un’accoglienza consona all’utenza. È accaduto infatti che alcuni pazienti siano stati coperti con le mantelline metalliche utilizzate di solito per le persone ustionate e che le barelle siano state ricoperte dai rotoli di carta che vengono usati negli ambulatori durante le visite sui lettini». Da qui la necessità di intervenire con un atto di sindacato ispettivo che FdI annuncia di voler depositare sia a livello regionale che a livello comunale e di circondario imolese. Interpellata in merito, l’Ausl specifica che «una decina di giorni fa si è verificato un problema tecnico presso lo stabilimento della ditta che gestisce il lava-noleggio di biancheria e divise. Nei giorni successivi i quantitativi forniti non sono stati consegnati in misura sufficiente a coprire le necessità. L’Azienda ha perciò richiesto un ordine straordinario, programmando un confronto con la ditta per ripristinare pienamente le dotazioni di biancheria. Ad oggi stiamo monitorando ulteriormente le forniture ed i fabbisogni che notoriamente variano in ragione dei flussi».