Imola, familiari, amici e una comunità stretti per l’ultimo saluto al 16enne Luca Calderoni

Si terrà sabato il funerale di Luca Calderoni, il 16enne di Sesto Imolese (avrebbe compiuto 17 anni a novembre) che ha perso la vita martedì sera in un terribile incidente in moto sulla via Correcchio.

La salma, alle 9, lascerà la camera mortuaria dell’ospedale di Imola per raggiungere le scuole elementari della frazione. Da lì poi partirà il corteo per la chiesa di Santa Maria Assunta. Al termine della funzione la salma proseguirà per il cimitero di Villa San Martino, frazione di Lugo.

Luca, oltre al padre Marco, alla madre Silvana e al fratello maggiore, lascia tanti amici, compagni di classe (frequentava l’Ipsia Alberghetti a Imola) e coetanei del paese con i quali, da ragazzino, frequentava la parrocchia.

Gli stessi che domani saranno presenti per dargli l’ultimo saluto, e che mercoledì hanno deposto un mazzo di fiori sul luogo della tragedia. «Ringrazio tutti per le condoglianze» ha scritto il padre sui social, mentre la comunità è ancora sconvolta per l’accaduto.