Imola, falso allarme incendio al camino della centrale termica dell’ospedale

Qualche attimo di preoccupazione nel tardo pomeriggio di ieri all’Ospedale Nuovo Santa Maria della Scaletta di Imola. Il vapore che esce normalmente dal camino della centrale termica ospedaliera, illuminato dalla luce rossa dei faretti di segnalazione per l’elisoccorso, ha creato l’impressione visiva di un incendio sulla sommità della struttura. Un effetto che ha generato comprensibile preoccupazione e ha indotto all’immediata chiamata ai Vigili del fuoco, rapidamente intervenuti insieme ai tecnici dell’Azienda Usl e alla direzione di presidio. Le verifiche hanno subito chiarito che non vi era alcuna situazione di pericolo: si è trattato di un falso allarme dovuto alla combinazione tra illuminazione notturna, condizioni atmosferiche e normale funzionamento degli impianti, combinazione che potrebbe riproporsi in condizioni analoghe e che non deve destare preoccupazione alcuna.