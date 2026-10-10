Imola, falsi tecnici e finti Carabinieri all’attacco, ma gli anziani li mettono in fuga: 7 tentativi di truffa sventati in un giorno

Un copione insidioso, collaudato ma che questa volta si è scontrato con un muro insuperabile. Nella giornata di ieri una raffica di tentativi di truffa ha colpito il territorio imolese, interessando in particolare i comuni di Medicina, Mordano e Castel San Pietro Terme. Sette i cittadini finiti nel mirino dei malintenzionati, tutti di età compresa tra i 65 e gli 89 anni. I criminali si sono presentati alla porta o hanno cercato il contatto spacciandosi di volta in volta per appartenenti alle forze dell’ordine o per tecnici del gas, inventando scuse e pretesti come fantomatiche “verifiche di sicurezza sui gioielli” o controlli urgenti agli impianti domestici.